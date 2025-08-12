terça-feira, 12 agosto 2025
Judoca de Valença conquista ouro no Pan Júnior de Assunção

Eduarda Bastos, de 19 anos, garantiu vaga para o Pan-Americano de 2027 na categoria Sub-21 – 63kg

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Valença | Paraguai – A judoca Eduarda Bastos, de 19 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria Sub-21 – 63kg nos Jogos Pan-Americanos Júnior, realizados em Assunção, no Paraguai. Com o resultado, ela assegurou vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027.

Natural de Valença, a atleta, que representa o Clube Paineiras do Morumby (SP) entrou no tatame pela primeira vez na competição na segunda-feira (11), vencendo a costa-riquenha Noilyn Aguilar Bravo nas quartas de final por punições (3-0). Na semifinal, derrotou a venezuelana Ivette Fuentes com um yuko no início da luta e administrou a vantagem até o fim. Na decisão, superou a norte-americana Emily Daniela Jaspe, marcando o ponto decisivo a dez segundos do encerramento.

Esta foi a sexta medalha de ouro do Brasil no torneio. Eduarda lidera atualmente os rankings mundial, continental e nacional na categoria Júnior – 63kg, marca inédita para o país. Em 2025, ela já conquistou pódios em competições internacionais na Europa e nas Américas, incluindo o Panamericano e Oceania Championship Juniors, a Thuringia Cup, na Alemanha, e a Junior Panamerican Cup, no Rio de Janeiro.

