Juventude x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (20)

Foto: Matheus Lima – Vasco da Gama


Caxias do Sul – Em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
Com a moral em alta após a goleada de 6 a 0 sobre o Santos, o Cruzmaltino chega confiante e aposta mais uma vez na boa sorte como visitante.
O Juventude, por sua vez, vem de um empate em 2 a 2 fora de casa diante do Vitória, pela 20ª rodada.

Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal fechado Premiere.

Prováveis escalações

Vasco
O técnico Fernando Diniz conta com a volta de Vegetti, que cumpriu suspensão contra o Santos. Jair está fora por suspensão, e Thiago Mendes deve ganhar vaga no meio de campo ao lado de Tchê Tchê.
Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Juventude
Ainda sem Gilberto, que segue lesionado, a principal mudança deve ocorrer no ataque, com as opções de Gabriel Taliari ou Batalla. Após cumprir suspensão, Matheus Babi retorna ao time.
Provável escalação: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari (Batalla ou Nenê) e Matheus Babi.

A partida entre Juventude e Vasco terá a arbitragem comandada por Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). A equipe de vídeo ficará sob responsabilidade de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG), que atuará no VAR.

