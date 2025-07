Karatê de Volta Redonda conquista oito medalhas em Vassouras

Volta Redonda – A equipe de competição de Karatê de Volta Redonda, liderada pelos senseis Guilherme e Vitor, participaram da Copa Celso Rodrigues de Karatê, realizada em Vassouras no último domingo (20). Representando a Associação Samara Jardim, os atletas conquistaram oito medalhas.

Confira os medalhistas de Volta Redonda

Guilherme – Medalha de prata no Kumite

Emily – Medalha de prata no Kumite

João – Medalha de bronze no Kumite

Thais – Medalha de ouro no Kumite e prata no Kata

Daniel – Medalha de prata no Kata

Kauan – Medalha de prata no Kumite

Vitor – Medalha de prata no Kumite