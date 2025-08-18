Karine Castro garante pódios e leva Barra Mansa às corridas de rua

Barra Mansa – A corredora Karine Castro, de 46 anos, tem acumulado bons resultados em provas da região e em competições nacionais. Moradora de Barra Mansa, ela iniciou no esporte há oito anos e, desde 2024, vem intensificando os treinos com foco em corridas de rua.

Em agosto do ano passado, Karine completou sua primeira meia maratona, de 21 quilômetros. Já em março deste ano, correu a Meia Maratona de São Paulo em 2h20min, desempenho que a levou a participar do Desafio da Ponte Rio–Niterói, no início de agosto.

Nos percursos curtos, também vem obtendo destaque. Nos 5 km, venceu etapas do Circuito Economize em Volta Redonda e Resende. Conquistou ainda a 4ª colocação na Moderna Run e na Corrida do Aço, ambas em Volta Redonda. Com resultados consistentes, Karine Castro se firma como uma das representantes da região no cenário de corridas de rua.