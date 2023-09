Kartista de Barra Mansa brilha na sexta etapa do Campeonato Carioca de Kart em Guapimirim

Barra Mansa – A sexta etapa do Campeonato Carioca de Kart aconteceu no último sábado (23), em Guapimirim, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Nesta etapa, além das corridas dos adultos, como de costume foi realizada também a competição infantil nas categorias Mirim, destinada a pilotos com idades entre 7 e 9 anos, e Cadete, aberta a competidores de 8 a 11 anos. O evento contou com a participação de nove jovens pilotos que enfrentaram também como adversários o calor intenso e o forte sol. É importante ressaltar que ambas as categorias infantis compartilham o mesmo grid de largada devido às especificações idênticas de motor e peso dos karts, porém, os competidores pontuam de forma independente em suas respectivas categorias.

A região Sul Fluminense teve a representação de um único piloto nesta etapa, Eduardo Martini Mota, conhecido carinhosamente como Dudu. Com apenas 8 anos de idade, Dudu é residente de Barra Mansa e compete de kart desde o ano passado.

O jovem piloto demonstrou mais uma vez suas boas habilidades de pilotagem e sua notável resiliência diante das adversidades interpostas dentro da competição. Logo na volta de saída dos boxes do treino classificatório, que determinaria o grid de largada, Dudu levou uma forte pancada na traseira de seu kart, o que resultou em uma saída inesperada e prematura da pista. Devido a esse incidente, Dudu conseguiu apenas a sétima posição na classificação. Pois até que pudesse retornar à pista perdeu valiosas voltas para aquecer os pneus, poder alcançar a temperatura ideal e fazer uma volta rápida. Vale destacar que a tomada de tempo tem um curto intervalo de apenas 5 minutos. Na largada da primeira bateria, Dudu conquistou uma posição e conseguiu mantê-la até o final da prova, terminando em sexto lugar. Na segunda corrida, ele partiu da mesma sexta posição, e na parte de fora da pista, área menos favorável do grid, sendo ultrapassado temporariamente ainda na primeira volta. No entanto, ele rapidamente recuperou a sua posição original e foi bastante arrojado ao acompanhar o pelotão da frente, abrindo grande vantagem para o competidor que vinha atrás. Dudu comentou animadamente sobre seu desempenho: “A sexta etapa foi ‘da hora’! Eu me esforcei muito e fiz o máximo que eu pude para andar na frente. Na segunda corrida eu consegui ultrapassar e abrir vantagem, mantendo-me próximo ao pelotão da frente por seis voltas. Além disso, consegui ganhar mais uma posição, já que um dos pilotos enfrentou problemas com seu kart. Terminei em terceiro na categoria Mirim e em quinto lugar na classificação geral na segunda corrida. Estou muito feliz!”

Atualmente, Dudu é o quarto colocado pela Mirim do Campeonato Carioca de Kart de Guapimirim/RJ, apenas um ponto atrás do terceiro lugar; e é o atual líder do Campeonato Paulistinha de Kart de Guaratinguetá/SP. O jovem piloto treina toda semana de kart em Volta Redonda, Guapimirim ou Guaratinguetá, além disso, tem aulas de judô e acompanhamento de um profissional de educação física para o seu preparo para toda essa vida ativa. No kart, Dudu conta com o seu próprio Preparador, acertador e mecânico de kart, André “AGP”, e recebe apoio de importantes patrocinadores, incluindo a Drogaria Moderna, Irmãos Martini, A Abreu Beneficiamento de Aço, Guaporé Representações e do piloto profissional Thiago Vivacqua.

O pai do piloto, Felipe Mota, destaca que é difícil e custoso manter uma criança no esporte a motor e que toda ajuda, apoio e patrocínio são sempre bem-vindos.

O próximo desafio do Dudu está marcado para o próximo sábado, dia 07 de setembro, no 34 Kartódromo de Guaratinguetá, na quarta etapa do Campeonato Paulistinha na cidade paulista. Dudu é o líder dessa competição pela Mirim.

No Estado do Rio de Janeiro, apenas duas pistas certificadas e homologadas estão habilitadas para sediar competições de karts preparados, sendo uma localizada no município de Volta Redonda e a outra em Guapimirim. Além disso, a outra pista homologada e próxima da nossa região está situada em Guaratinguetá. Em todos esses três kartódromos, existem equipes e profissionais especializados disponíveis para proporcionar treinamentos e orientações tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes através de escolas de pilotagem.

