Kartódromo de VR sediará Copa FKR de Kart no próximo final de semana

Volta Redonda – O Kartódromo Internacional de Volta Redonda, sediará neste sábado (7) e domingo (8), a partir das 9h, a Copa FKR de Kart Indoor, que promete muitas emoções e intensas disputas em alta velocidade na pista no próximo final de semana.

A competição terá entrada gratuita para o público e reunirá mais de 100 pilotos vindos de diversos locais do estado e até de outras regiões do Brasil e será uma das principais atrações de entretenimento e lazer para as famílias e apaixonados por automobilismo nos próximos dias.

Felipe Fardim, CEO do Kartódromo Internacional de Volta Redonda, falou sobre a satisfação em sediar a Copa FKR e convidou a população da região a prestigiar o evento.

– Será uma grande satisfação sediar novamente a Copa FKR de Kart, que sempre proporciona ótimas e disputadas corridas na pista e um fantástico ambiente de confraternização fora dela. Seguimos realizando melhorias na nossa estrutura para atender com excelência os pilotos e o público geral. Convido você que é morador da região para vir ao Kartódromo neste final de semana desfrutar de inesquecíveis momentos conosco, convidou o CEO.

Formato de disputa da Copa FKR

Os pilotos estarão divididos em três categorias – Leves (80Kg), Médios (95Kg) e Pesados (110kg) – e terá um total de 21 baterias (corridas). Cada piloto disputará três corridas classificatória e somará pontos para tentar conquistar uma vaga na grande final de cada categoria, que será disputada por 16 pilotos. Os campeões serão premiados com troféus e medalhas.