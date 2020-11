Kauê assina primeiro contrato profissional com o Botafogo até 2023

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 14:38 horas

Rio de Janeiro – Kauê Pessanha assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo nesta semana, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O volante da seleção brasileira sub-17 tem 16 anos e firmou compromisso até novembro de 2023, tempo máximo permitido pela lei, com o alvinegro.

– É um momento muito especial na minha vida, que venho almejando há um tempo. Queria agradecer ao Clube por confiar em mim e no meu trabalho. Também agradeço à torcida pelo carinho que sempre teve comigo. Com certeza vou dar o meu máximo em campo para um dia poder retribuir todo esse carinho. Sonho em jogar no Estádio Nilton Santos lotado e conquistar muitos títulos com essa camisa. Eu sou #BaseForte, eu sou Botafogo – declarou o volante.

Trajetória

Nascido em Quissamã, região norte fluminense do Rio do Janeiro, Kauê chegou ao Botafogo em 2017 após ser observado pelo departamento de captação do Alvinegro em um projeto em Macaé. Com muita personalidade e desempenhando um papel de liderança em campo, o jovem logo se tornou peça principal da geração 2004 do Clube e conquistou o título Carioca Sub-13 em seu primeiro ano.

Em 2018, ao lado de Matheus Nascimento, foi convocado pela primeira vez para Seleção Brasileira e nunca mais saiu.Foi campeão Sul-americano Sub-15 em 2019 e atualmente é convocado sistematicamente para representar país.

Presente na assinatura de contrato da promessa alvinegra ao lado do membro do comitê de futebol Manoel Renha e do gerente geral da base Tiano Gomes, o presidente Nelson Mufarrej se mostrou feliz com o momento e frisou a importância desse trabalho de base como um legado para o Botafogo.

– É um momento muito feliz. Assim como fizemos com o Matheus Nascimento, assinamos agora o primeiro contrato profissional do Kauê. Um volante de muita qualidade, da Seleção Brasileira Sub-17 e que vai nos dar muitas alegrias no futuro. Assim como eles, ainda temos uma planejamento para fechar com Jhonnatha e mais outros meninos de potencial. Acredito que o trabalho de base é fundamental para o Botafogo e quero deixar isso como um legado para o Clube. – disse o presidente.