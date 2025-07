Kayke Moreno é o novo reforço do Voltaço

Volta Redonda – O Voltaço anunciou nesta segunda-feira (21), a contratação do atacante Kayke Moreno, de 37 anos.

Kayke estava defendendo o Figueirense-SC e chega ao Esquadrão de Aço por empréstimo, com contrato válido até o final de 2025.

O atleta foi revelado pelo Flamengo e, além do Figueirense, já defendeu o Fluminense, Goiás, Bahia, Sport, Chapecoense, São Bernardo, BK Häcken (Suécia), Aalborg BK (Dinamarca), Qatar SC (Catar), Al Urooba (Emirados Árabes).

Kayke Moreno falou sobre a satisfação de poder voltar a atuar no futebol do estado do Rio de Janeiro e colaborar com o Voltaço na sequência da Série B.

“É um prazer estar chegando aqui, um estado onde fui criado. Vim jogar muitas vezes em Volta Redonda e hoje estou tendo esta oportunidade de vestir esta camisa em uma Série B que é uma competição muito importante e poder fazer o meu melhor e ajudar a equipe”, afirmou o jogador.