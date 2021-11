Kevin assina contrato com o Fluminense até 2023

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 17:15 horas

Rio – O Fluminense assinou nesta segunda-feira (29) o contrato profissional do zagueiro Kevin, do Sub-17 do clube. Natural de Valparaíso-GO, o jogador prorrogou seu vínculo com o Tricolor até o final de 2023.

Moleque de Xerém desde os 11 anos de idade, Kevin de Sousa Santana chegou no Fluminense no futsal e após se destacar nas quadras fez a transição para o campo. O jogador é um zagueiro com boa técnica e bom posicionamento.

O Fluminense é um dos poucos clubes do Brasil que tem o futsal totalmente voltado para a formação de jogadores para o futebol de campo. O esporte, celeiro de craques por todo o mundo, é ligado diretamente à diretoria de Xerém e possui grande integração com atletas e profissionais das duas áreas. Atualmente, mais de 100 meninos oriundos do futsal desenvolvem seus talentos no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.