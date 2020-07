Lateral-esquerdo Victor Luís está de volta ao Botafogo

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 15:48 horas

Rio – O Botafogo anunciou o retorno ao clube do jogador Victor Luis. O lateral-esquerdo, de 27 anos, assinou contrato com o Alvinegro carioca, por empréstimo, até fevereiro do ano que vem. Ex-palmeirense, Victor Luís defendeu o Botafogo entre 2016 e 2017, em seu primeiro vínculo com a agremiação. As informações são da Agência Brasil

Na lateral esquerda alvinegra, o atleta terá como concorrentes de posição os jogadores Danilo Barcelos, Lucas Barros e Guilherme Santos. Campeão brasileiro em 2018 pelo Palmeiras, onde iniciou a carreira pela categoria de base, Victor Luís demonstrou gratidão à equipe paulista, em mensagem publicada no Instagram.

Além de Botafogo e Palmeiras, Victor Luis também defendeu o Ceará, e atuou no futebol europeu, quando jogou no Porto (Portugal).

Outro lateral

Além de Victor Luis, o Alvinegro anunciou a contratação de um outro lateral, mas que joga pelo lado direito: Kevin, que estava atuando no Tombense-MG. O jogador, de 21 anos, chega por empréstimo até o final do ano que vem.

No elenco atual, o clube já conta com três jogadores que atuam na posição: Marcinho, Fernando e o uruguaio Barrandeguy. Além do clube mineiro, Kevin já vestiu a camisa do Guarani, Goiás e Grêmio.

Em vídeo divulgado pelo canal Botafogo TV, no Youtube, o recém-contratado agradeceu a oportunidade e aproveitou para detalhar o seu estilo de jogo.