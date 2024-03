Léo Ortiz chega ao Rio para defender o Fla

Rio –

O Flamengo, anunciou no início da noite desta terça-feira (5), a contratação em definitivo do zagueiro Léo Ortiz, 28 anos, que estava no Red Bull Bragantino.

O jogador já está no Rio de Janeiro, foi recebido com festa no aeroporto e realizará exames médicos e assinará o contrato na quarta-feira (7).

Ortiz chega ao rubro-negro após uma longa novela envolvendo a sua contratação. Já há um tempo o jogador sinalizou publicamente a sua vontade de defender o Flamengo.

A diretoria do clube carioca insistiu e consegui contratar o defensor, que reencontrá um velho conhecido, o também zagueiro Fabrício Bruno e o meia Matheus Gonçalves, que atuou junto no Bragantino.

