Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 19:36 horas

Lesão de Suárez coloca Gabigol na mira do Barcelona, diz jornal espanhol

O atacante Luis Suárez operou o joelho direito neste domingo e será baixa no Barcelona por pelo menos quatro meses. A lesão do uruguaio fez o Barça mudar os planos de não contratar nesta janela de inverno europeu, colocando o clube atrás de um novo camisa 9. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Gabigol é um dos nomes estudados pela diretoria para reforçar o elenco do time catalão.

O jornal afirma que o artilheiro do Flamengo em 2019 pode servir como uma opção barata para o Barcelona. A Inter de Milão, detentora dos direitos econômicos de Gabigol, estaria de olho no volante Arturo Vidal, fazendo com que os catalães possam aproveitar o interesse da equipe italiana para pensar em uma troca.

Mas o atacante brasileiro não é o único nome no radar do Barça. O favorito da diretoria é Lautaro Martínez, que também pertence à Inter de Milão e teria uma cláusula de rescisão de 111 milhões de euros, mas apenas na janela de verão na Europa, em julho.

Christian Stuani, do Girona, Chimy Avila, destaque do Osasuna, e o mexicano Carlos Vera, do Los Angeles FC, também estariam sendo cogitados pelo Barcelona.

Gabigol foi um dos destaques do Flamengo na temporada passada, com 43 gols em 59 jogos em 2019. O atacante não renovou vínculo com o rubro-negro carioca e seu futuro continua uma incógnita.