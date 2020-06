Lille pode fazer proposta por atacante Talles Magno, joia do Vasco

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 21:14 horas

Rio – Talles Magno está na mira do Lille. É o que afirma o site Le10sport, da França. O atacante vascaíno seria a opção da equipe para substituir o nigeriano Victor Osimhen. Precisando de dinheiro para fechar seu balanço, o clube francês tenta vender o jogador por um valor de 50 milhões de euros. As informações são da Agência Brasil.

Desta forma, abriria espaço para a joia de São Januário ser contratada. De acordo com o Le10sport, o diretor de futebol do Lille, Luís Campos, tem interesse especial em Talles Magno e, inclusive, já teria realizado uma proposta inicial de 10 milhões de euros, rejeitada pelo Vasco.

Talles Magno vai completar 18 anos no próximo dia 26 e é tratado como a maior revelação recente do Vasco. Lançado por Vanderlei Luxemburgo no time titular do Campeonato Brasileiro do ano passado, o atacante foi fundamental para a permanência da equipe na série A. Em novembro 2019, Talles Magno renovou contrato com o Vasco até o fim de 2022, ganhou aumento salarial e teve multa rescisória ampliada para cerca de R$ 200 milhões, quase 36 milhões de euros. No ano passado, o atacante cruzmatino integrou a seleção brasileira sub-17 campeã mundial.

Além de Talles Magno, torcida vive a expectativa da possível perda de outra revelação: Marrony pode estar de saída para o Atlético-MG. O atacante seria um pedido especial do técnico argentino Jorge Sampaoli. A venda de Marrony serviria para o clube colocar os salários em dia.

Em ano eleitoral, o Vasco enfrenta muitas dificuldades para pagamentos de salários atrasados de atletas e funcionários. O clube conseguiu, no início desta semana, pagar apenas o mês de janeiro a jogadores e comissão técnica, e um mês de direitos de imagens a quem recebe.