Lobinhos da Vila estão na final prata da 2ª Copa Sul Fluminense de Futsal de Base

Angra dos Reis – A garotada do Sub-11 da escolinha Lobinhos da Vila de Angra dos Reis, da Vila Residencial de Mambucaba, decide no domingo (3), às 11h, o título da Final Prata da 2ª Copa Sul Fluminense de Futsal de Base. Os Lobinhos da Vila vai enfrentar o Futsal Social de Paraíba do Sul. O jogo será na Arena UNIFAA, no Centro Universitário de Valença.

A campanha do time Lobinhos da Vila na competição foi a seguinte: 13 jogos, cinco vitórias, um empate, sete derrotas, marcou 44 gols, sofreu 44 gols, ficando com um saldo de zero. A equipe fez a 6ª melhor campanha na primeira fase da competição entre 12 times.

1ª fase

7 a 3 na Escolinha Tio Cidi

4 a 2 no Jatoba Futsal

9 a 1 no Fênix VR

6 a 3 no Municipal SER B7

1 a 2 para o Gente Que Faz

1 a 5 para o Futsal Social Paraíba do Sul

5 a 7 para o Firjan Sesi VR

1 a 2 para Associação Balbina Fonseca – ABF

2 a 3 para C.A.Barra Brava

Quartas de final

Venceu por WO a ABF

Empatou em 1 a 1 a ABF

Semifinais

3 a 9 para o C.A.Barra Brava