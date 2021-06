Luciano Naninho completa 50 jogos pelo Voltaço neste domingo

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 15:51 horas

Volta Redonda – Quando o árbitro apitar o início da partida entre Voltaço e Manaus neste domingo, dia 6, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, o meia Luciano Naninho irá completar 50 jogos com a camisa tricolor.

Esta é a segunda passagem de Luciano Naninho pelo Voltaço, que teve início ano passado, para a disputa da Série C de 2020. Camisa 10 da equipe, Naninho jogou todas as 16 partidas que o Esquadrão de Aço fez nesta temporada. Até o momento, o meia marcou um gol e deu quatro assistências.

– Fico muito feliz em atingir esta marca em um clube que me recebeu muito bem e que tenho um carinho enorme por todos aqui. E nada melhor do que celebrar com uma vitória, ainda mais pelo fato da partida ser a estreia do Voltaço em casa nesta Série C e também por estarmos vindo de uma derrota fora. Trabalhamos muito forte esta semana, corrigimos os erros que tivemos na estreia, já que temos a consciência que não fomos bem e temos condições de jogar muito mais. Sabemos que será um confronto muito difícil contra o Manaus, que tem uma equipe de muita qualidade, venceu na estreia, mas estamos jogando em casa e vamos entrar muito concentrados, focados para conquistarmos estes importantes três pontos – destacou o camisa 10 tricolor.