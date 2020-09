Luizinho Vieira analisa primeiro revés do Voltaço na Série C ‘Temos que aprender com a derrota’

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 17:02 horas

Volta Redonda – Após a partida diante do Ypiranga-RS, que terminou 2 a 1 para a equipe gaúcha, o comandante Luizinho Vieira analisou o confronto que culminou no primeiro revés do Esquadrão de Aço nesta Série C. O técnico tricolor destacou que o gol no começo do jogo teve grande influência no andamento do duelo.

– Tomamos um gol muito cedo e atrapalhou um pouco tudo o que tínhamos planejado para poder fazer um jogo, principalmente, mais agressivo no início. Encontramos algumas dificuldades para impor o nosso estilo de jogo, porque tivemos pela frente um adversário bem postado, fechado e que conseguiu criar boas oportunidades durante o jogo – analisou o comandante tricolor.

O Esquadrão de Aço se mantém na vice-liderança da competição, com onze pontos conquistados, um a menos que o líder Brusque-SC. Na próxima rodada, o Voltaço visita o São Bento-SP, sábado, dia 19, às 16h, no estádio Walter Ribeiro. O dia da partida foi alterado atendendo a pedido dos donos da casa.

– Temos que aprender com a derrota. Ela machuca, ela dói, ainda mais que a equipe vinha em uma crescente, mas também traz lições que precisamos corrigir e que são fundamentais para a sequência da competição. Teremos uma semana cheia de treinamentos e vamos aproveitar para analisar e corrigir os erros que tivemos, para chegarmos diante do São Bento e brigar pela vitória, justamente para nos mantermos no G4 – afirmou.