Luizinho Vieira exalta comprometimento do Voltaço na vitória sobre o Bangu

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 10:38 horas

Técnico convocou torcida para comparecer no Raulino na partida contra a Portuguesa

Volta Redonda – O Volta Redonda lutou e acreditou até o último minuto que poderia sair com os três pontos de Moça Bonita e, aos 47 minutos do segundo tempo, foi recompensado com a vitória sobre o Bangu. Comprometimento que o comandante Luizinho Vieira fez questão de exaltar na entrevista pós-jogo.

– Sempre é muito difícil jogar contra o Bangu em Moça Bonita, por isso é preciso exaltar o comprometimento dos atletas, que, mesmo com um calor intenso, não deixaram de acreditar e lutar por esta vitória, que nos coloca de vez na briga pela classificação para a semifinal. Mais uma vez saio muito feliz com o desempenho da equipe. É importante ressaltar que conseguimos, mais uma vez, ter o controle da partida, principalmente no jogo sem a bola, que é um padrão que o nosso time vem demonstrando – analisou.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço recebe a Portuguesa, segunda-feira, dia 3, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em mais um confronto importante na briga pela classificação. Por isso, o comandante Luizinho Vieira convocou a torcida para comparecer em peso e apoiar a equipe.

– Será um jogo muito importante contra a Portuguesa, em casa, e é de extrema importância o torcedor ir ao Raulino de Oliveira. Por isso quero lançar um desafio aqui e convocar a torcida. Escutei que não passaria de quatro mil pessoas no estádio, então desafio o torcedor a comparecer e jogar junto com os atletas, porque vão encontrar um time que irá correr dentro de campo e brigar pela vitória até o último minuto. Com certeza esta parceria nos deixará muito mais fortes – convocou.

Promoção de ingressos

A diretoria tricolor irá manter a promoção de ingresso da última partida no Raulino de Oliveira e as entradas para Volta Redonda e Portuguesa, marcado para segunda-feira, dia 3, às 18h, serão vendidas, a preço único, de R$ 10.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis nos seguintes postos de venda:

Supermercado Empório Brasil

– Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda

Unidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

Bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira

Apenas no dia da partida, a partir das 16h.