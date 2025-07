Lyncon é o novo reforço do Voltaço

Volta Redonda – O Voltaço anunciou a contratação do zagueiro Lyncon, revelado pelo Vasco da Gama.

Lyncon, de 20 anos, chega ao Esquadrão de Aço com contrato válido até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do zagueiro Lyncon com o Voltaço é por empréstimo com validade até o final da Série B. O zagueiro é natural de Itaboraí-RJ.

Enquanto atuava pelo Cruzmaltino, Lyncon conquistou os títulos do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022 e todos os cinco títulos da categoria Sub-20: Copa Xerém, Taça Guanabara de forma invicta, Campeonato Carioca, Recopa Carioca e Copa Atlântico.