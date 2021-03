Matéria publicada em 14 de março de 2021, 10:45 horas

Rio- Na abertura da terceira rodada da Taça Guanabara, Madureira e Resende ficaram no 0 a 0, na tarde deste sábado, em Conselheiro Galvão.

Na sequência da competição, o Gigante do Vale volta a campo na sexta-feira, contra o Flamengo, às 21h, no Maracanã. Já o Tricolor Suburbano terá pela frente a Portuguesa, domingo (21/03), às 15h30min, novamente no seu estádio.