Mano aciona Cruzeiro na Justiça e pede R$ 5,3 milhões por falta de pagamento

Matéria publicada em 22 de maio de 2020, 07:30 horas

São Paulo – As ações na Justiça contra o Cruzeiro em função da falta de pagamentos de acordos tiveram um acréscimo. Técnico da equipe entre 2016 e 2019, na sua segunda passagem pelo clube, Mano Menezes entrou com dois processos contra o time para receber valores acordados na sua rescisão. O montante solicitado é de R$ 5,3 milhões.

Mano tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2019, mas foi demitido meses antes, em agosto. Pela rescisão do vínculo, em acerto fechado no momento de sua saída, ele deveria ter recebido R$ 1,9 milhão. O clube, porém, não pagou o combinado, o que o levou o treinador a acionar a equipe judicialmente, também solicitando a quitação de outros valores, salários atrasados e diferenças do FGTS.

Mas este não é o único processo de Mano contra o Cruzeiro. O treinador reclama o não pagamento de algumas parcelas do seu acordo por direitos de imagem com o clube. Com o somatório do montante das duas ações, o valor requerido é de R$ 5,3 milhões contra o clube mineiro.

Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, Mano venceu duas vezes a Copa do Brasil e o Estadual. Mas acabou sucumbindo durante a campanha que provocou o rebaixamento da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.

A cobrança de Mano é apenas mais um das várias que o Cruzeiro enfrenta na Justiça. Na última terça-feira, inclusive, a Fifa determinou a perda de seis pontos na segunda divisão nacional pela falta de pagamento ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pela contratação do volante Denilson, em 2016.