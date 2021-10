Mar de Mangaratiba é cenário da I Etapa do Circuito Estadual de Maratonas Aquáticas

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 19:14 horas

Mangaratiba- Mangaratiba recebeu neste domingo, dia 17, mais uma prova esportiva que movimentou a cidade. Depois de sediar dois desafios de ciclismo, chegou a vez da cidade receber a I Etapa do Circuito Estadual de Maratonas Aquáticas. Realizado pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ) e com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, este é o primeiro circuito organizado pela FARJ fora da cidade do Rio de Janeiro.

Os trajetos, que podiam ser disputados por pessoas de todas as faixas etárias, continham percursos de 400 m, 2.5 km e 5 km. O circuito contou com participantes de diversas partes do Estado, como por exemplo, das equipes oficiais do Flamengo, do Fluminense, e ainda, com a presença do ultramaratonista de águas abertas, Artur Pedrosa.

O prefeito Alan Bombeiro disse estar muito feliz em ver que Mangaratiba vem se tornando cenário cada vez mais frequente de grandes eventos esportivos. “Para nós enquanto governo é um orgulho ver o município caminhando para virar referência quando o assunto é sediar competições esportivas. Isso mostra que nosso trabalho está dando certo e que a cidade está evoluindo mesmo. Quero aqui agradecer a FARJ pela confiança e parceria, e também a nossa equipe e Secretarias pelo trabalho integrado, que resultou em um evento tão lindo e seguro”.

O Presidente da Federação Aquática do RJ, Celso Oliveira, disse que, além de ser o primeiro circuito fora da cidade do Rio, é também o primeiro realizado por eles após a chegada da pandemia da COVID-19. “Geralmente realizamos estas competições no município do Rio mesmo, mas agora resolvemos levá-las para outras cidades, e Mangaratiba foi a primeira. E vai fazer parte do nosso circuito normal também, faremos sempre uma etapa aqui”, acrescentou.

MANGARATIBA NO PÓDIO

Entre os atletas premiados estão três moradores de Mangaratiba: Elaine Basílio (1º lugar na categoria Master 45 a 49 anos feminino), Alexander Mena (1º lugar Master 50 a 54) e Valter Martins (2º lugar Master 55 a 59).

“É a terceira prova que eu faço e pela primeira vez no quintal de casa. Quando eu soube que teria o circuito aqui, fiz questão de fazer”, comentou Elaine.

Já Alexander disse que esta é sua primeira competição. “Já pratico natação há bastante tempo, mas é a primeira vez que participo de um circuito. Vim aqui esperando ganhar mais experiência e acabei saindo também com o primeiro lugar”, comemorou.

O Subsecretário de Esporte e Lazer, Cláudio Passos, acompanhou todo o evento e aproveitou para parabenizar os vencedores, agradecer à FARJ pela oportunidade e ainda à equipe da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer pelo trabalho e apoio dado ao evento. “Chegamos aqui bem cedinho para ajudar a FARJ e preparamos toda a estrutura necessária para os atletas. A competição foi linda e muito bem organizada, e isso é motivo de satisfação para nós. Quero aqui agradecer também ao Prefeito Alan, à Secretária Brena, e ao nosso Secretário Luiz Cláudio por ser sempre solícito aos nossos pedidos. E dizer que foi um sucesso, e que venham mais competições como esta”.

NATAÇÃO, SUPERAÇÃO E INSPIRAÇÃO

Luís Cássio é morador de Quintino Bocaiuva, na Zona Norte do Rio, fisioterapeuta, mecânico de aeronaves e, entre outras facetas, nadador. Tudo isso após um acidente de carro que sofreu aos 26 anos de idade, fato que acabou fazendo com que ele tivesse que amputar uma das pernas.

Mesmo com todas as dificuldades e adaptações que teve que passar por conta da sua nova realidade, Luís Cássio resolveu investir na natação como forma de superar o trauma. Hoje, 30 anos após o acidente, ele participa de diversos circuitos aquáticos, e veio para Mangaratiba competir na categoria Master 55 a 59 anos, realizando o percurso de 5 km.