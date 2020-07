Marcelo agradece Voltaço e projeta chegada no Operário

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 17:21 horas

Volta Redonda – O meio-campo Marcelo acertou nesta sexta-feira, dia 17, a sua transferência do Volta Redonda FC para o Operário, clube pelo qual disputou a Série B de 2019. Na sua despedida do Esquadrão de Aço, onde disputou 104 jogos, conquistando a Série D e a Taça Rio, ambas em 2016, o meio-campo se emocionou ao demonstrar toda a sua gratidão ao Voltaço.

– Saio do Volta Redonda com o coração cheio de gratidão por tudo o que vivi neste clube. Fiz grandes amigos, conquistei títulos importantes e sempre recebi o carinho da torcida. O futebol é feito de ciclos e sinto que é hora de buscar novos desafios. Só tenho a agradecer ao Voltaço por tudo e posso afirmar que, com certeza, este clube ficará marcado para sempre no meu coração – destacou o meia, que ainda falou sobre a sua volta ao clube paranaense.

Ele disse estar muito feliz por estar de volta ao Operário.

– Um clube onde disputei a Série B ano passado e fui muito bem recebido por todos, desde funcionários, atletas, comissão técnica e torcedores. Quero agradecer mais uma vez a confiança da diretoria no meu trabalho. Podem ter certeza que chego muito motivado e focado em dar o meu melhor dentro de campo para ajudar o clube a conquistar o acesso à Série A – projetou.