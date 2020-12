Marcos Paulo brilha e Fluminense vence Athletico-PR por 3 a 1 no Maracanã

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 21:15 horas

Rio de Janeiro – Em uma noite de gala de Marcos Paulo, o Fluminense bateu o Athlético-PR por 3 a 1, no Maracanã, neste sábado (05), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 deu a assistência do primeiro gol, marcado por Nene, e fez dois golaços. O Time de Guerreiros chegou aos 39 pontos e assumiu a quarta colocação da competição. Agora, o tricolor carioca tem o clássico contra o Vasco pela frente, no próximo domingo (13), às 20h30, em São Januário.

Primeiro tempo

A partida começou com o Fluminense tomando as ações ofensivas. Logo aos três minutos a primeira boa chegada. Marcos Paulo aproveitou chute desviado, bateu e o goleiro fez grande defesa. No rebote, Michel Araújo tentou de cabeça, mas a zaga cortou. Apesar do bom início, o Tricolor foi punido com um gol na primeira chegada do adversário, aos 10.

O time não desanimou e dois minutos depois, Nene recebeu bom passe de Hudson, puxou para o meio e bateu colocado. A bola desviou na mão do defensor e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, aos 13, o goleiro adversário fez grande defesa. Aos 16, mais uma chegada. Nene recebeu na área, chutou e parou novamente em Santos. A pressão deu certo e o empate veio aos 25. Michel Araújo invadiu a área, chutou forte, o goleiro fez nova grande defesa, mas, no rebote, Marcos Paulo serviu Nene, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

A virada quase veio aos 32. Marcos Paulo deu lindo passe para Michel Araújo, que não dominou da melhor maneira, mesmo assim conseguiu o chute, mas Santos defendeu novamente. Quatro minutos depois, Thiago Heleno parou um contra-ataque tricolor com falta, levou o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Segundo tempo

Com um jogador a mais, o Fluminense seguiu pressionando o Athletico-PR em busca da virada. A primeira chance na etapa final veio logo aos três minutos, com Marcos Paulo, que recebeu bom passe de Nene, bateu cruzado e o goleiro fez a defesa. Cinco minutos depois, Marcos Paulo, novamente, quase balançou a rede. O camisa 11 matou no peito na entrada da área, bateu forte e novamente parou em boa defesa do goleiro Santos. Na sequência, aos 10, Egídio bateu escanteio e Luccas Claro tocou de cabeça para fora. Aos 13, Michel Araújo arriscou de longe e a bola passou com perigo.

Aos 14 minutos, as primeiras mexidas. Saíram Wellington Silva e Michel Araújo para as entradas de Felippe Cardoso e Ganso. Aos 17, Egídio cruzou no capricho, Cardoso cabeceou e o goleiro fez a defesa. A pressão não diminuiu. Aos 23, Ganso deu lindo passe para Egídio, que cruzou para o meio, mas Santos se antecipou e impediu o gol. E aos 27 o gol finalmente saiu. Após cobrança de escanteio, Marcos Paulo pegou a sobra, bateu forte e fez um golaço.

Tinha espaço para mais. Para coroar a grande atuação, Marcos Paulo, novamente, marcou outro lindo gol. Aos 29, recebeu escanteio curto, invadiu a área como quis e colocou com muita categoria no cantinho. Aos 37, Luiz Henrique entrou na vaga de Nene. Aos 43, Marcos Paulo e Hudson deixaram o gramado para a entrada de Miguel e André.