Marrocos vence Bélgica e chega perto das oitavas de final - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de novembro de 2022, 12:51 horas

Time do Norte da África não vencia partida válida pela Copa desde 1998

Doha, Catar – O Marrocos derrotou a Bélgica pela segunda rodada da Copa do Mundo. No Estádio Al Thumama, em Doha, os “Leões de Atlas” venceram os belgas por 2 a 0, com gols de Sabiri e Aboukhlal.O resultado colocou os marroquinos perto da vaga para a próxima fase, invicta e sem sofrer.

O Marrocos começou a partida se defendendo bem das investidas da Bélgica. Com o passar do tempo, os marroquinos começaram a crescer na partida. Antes do intervalo, chegaram a marcar de falta, com Ziyech, mas o gol acabou anulado por impedimento.

A anulação do gol não diminuiu o ímpeto marroquino. Na volta do intervalo, o país do norte da África seguiu atacando a Bélgica e, enfim, conquistou seu gol. Aos 28 minutos do segundo tempo, Sabiri bateu falta, Saiss fez um corta-luz e enganou o goleiro Courtois: 1 a 0.

Com a Bélgica desesperada pelo gol de empate, o Marrocos aproveitou os espaços para ampliar e definir a partida. Em contra-ataque, Ziyech fez a jogada e Aboukhlal definiu o triunfo.

Esta foi a primeira vitória do Marrocos na Copa do Mundo desde a edição da França, em 1998. Na ocasião, o triunfo foi sobre a Escócia, por 3 a 0. Esta foi, ainda, apenas a terceira vitória do país em Copas. Além dos resultados contra Bélgica e Escócia, o Marrocos derrotou Portugal no Mundial de 1986, no México.

Momento chave

O gol de Sabiri abriu o marcador e desatou os nós para o Marrocos na partida. Na cobrança da falta, o marroquino, que havia entrado apenas cinco minutos antes, bateu fechado. O zagueiro e capitão Saiss entrou na frente de Courtois, que teve a visão atrapalhada e não conseguiu fazer a defesa.

Número

A defesa do Marrocos é um dos grandes destaques da Copa do Mundo FIFA até aqui. Em dois jogos, os Leões de Atlas ainda não sofreram gol e estão invictos na competição. Um dos principais responsáveis por isso é o zagueiro e capitão Romain Saiss, que também esteve diretamente envolvido no lance do primeiro gol diante da Bélgica.

Informações e imagens do site oficial da Fifa