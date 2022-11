Matheus Gonche faz balanço positivo da Copa do Mundo de Natação

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 19:11 horas

Nadador olímpico tem pela frente o US Open no final do mês de novembro

Resende- O nadador olímpico Matheus Gonche terminou na última semana sua participação na Copa do Mundo de Natação da FINA (Federação Internacional de Natação). O nadador participou de duas etapas da competição, que reuniu grandes nomes das piscinas. A primeira aconteceu em Toronto, no Canadá, e a segunda em Indianápolis, nos Estados Unidos.

O atleta de Resende disputou quatro provas em cada etapa: 50m, 100m e 200m borboleta e a prova dos 200m livre. As etapas, realizadas em piscina curta, de 25 metros, serviram como experiência para o nadador, que tem pela frente mais um desafio internacional no final do mês: o US Open, nos Estados Unidos.

“A maratona de provas foi intensa. Participei do Finkel, Brasileiro de curta, dos Jogos Sul-Americanos ODESUR e, logo depois, das duas etapas da Copa do Mundo de Natação. Fazer as viagens e participar de competições de alto nível foi muito desafiador, mas me fez aprender muito sobre minhas provas em piscina curta e, principalmente, pegar o ritmo de competição. Quanto mais você compete, melhor sua mente e seu corpo ficam treinados e preparados para a hora que você mais precisar”, disse Matheus Gonche.

O nadador chegou à final dos 200 metros borboleta na etapa de Toronto (CAN) da Copa do Mundo de Natação. Na ocasião, conseguiu ver de perto grandes nomes da prova, como o campeão olímpico Chad le Clos.

“Gostaria de ter feito tempos melhores, mas foi um aprendizado muito grande. Eu me conheci melhor em competições de piscina curta e me situei no cenário mundial. Foi um autoconhecimento muito grande. As competições ajudam a você estar bem no momento certo, ter a competitividade na hora certa. Foram várias provas em poucos dias. Fiquei muito feliz por ter convivido duas semanas com a elite da natação mundial e aprendido muito com isso”, finalizou o nadador de 23 anos.

O U.S. Open, próximo desafio de Gonche, acontecerá em Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. Antes disso, o brasileiro fará treinos no local de competição durante três dias.

O nadador encerrou, no início do mês de outubro, sua participação nos Jogos Sul-Americanos 2022. No evento continental disputado em Assunção, no Paraguai, ele faturou a medalha de ouro nos 100 m borboleta e no revezamento 4×100 m medley, além da prata nos 200 m borboleta.