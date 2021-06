Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 19:58 horas

Nadador de Resende agora só retorna ao Brasil após as Olimpíadas

São Paulo/Resende – O nadador Matheus Gonche embarca nesta terça-feira, dia 22, para Roma, na Itália, e terá seu último desafio antes de Tóquio 2020. O atleta do Sesi-SP está inscrito para o tradicional Troféu Sette Colli, que será disputado no Foro Itálico, o Stadio del Nuoto, de 25 a 27 de junho.

Classificado para a Olimpíada nos 100 m borboleta e revezamento 4×100 m livre, o atleta de Resende não volta ao Brasil após a competição. Depois do desafio italiano, o jovem representante da seleção nacional de natação fará treinos em Portugal e depois vai direto ao Japão.

O objetivo de Matheus Gonche é usar o Sette Colli para chegar na melhor forma em Tóquio. Depois de conseguir a vaga, o nadador de 22 anos se preparou em São Bernardo do Campo (SP), na piscina do Sesi, com treinador Fernando Vanzella.

– O Sette Colli vale muito para a preparação, o objetivo final envolve toda esses treinamentos e competições. Será uma prévia para saber o que pode vir para as olimpíadas, não vou estar 100% preparado, estou ainda no processo de preparação, mas estou muito feliz de poder competir ainda mais na seleção olímpica – disse Matheus Gonche.

Sobre Tóquio 2020, Matheus Gonche sonha em fazer uma final dos 100 m borboleta e brigar pelo pódio no revezamento 4×100 medley.

– Nas olimpíadas tudo pode acontecer quem sabe uma medalha, mas eu estou preparado para tudo, tanto para nadar bem ou se eu parar nas eliminatórias, eu sei que será uma prova muito dura, internacionalmente tem muitos atletas nadando muito bem, muito fortes e qualquer detalhe vai fazer a diferença. No revezando o Brasil tem bastante tradição, acho que vai ser um revezando muito forte e quem saber trazer uma medalha – disse.

Mais de 40 integrantes da natação brasileira estão inscritos no Troféu Sette Colli. Mais e 30 países terão representantes na Itália.