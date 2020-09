Médico e Juan aumentam para 9 o número de casos de covid no Flamengo em Guayaquil

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 15:22 horas

Guayaquil, Equador – O médico Marcio Tannure e o ex-zagueiro Juan, funcionário do departamento de futebol, são os dois novos casos de covid-19 na delegação do Flamengo, que está em Guayaquil para o jogo desta terça-feira, às 19h15, contra o Barcelona local, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

Com isso, já são nove os casos de coronavírus no grupo que está no Equador. Bruno Henrique, Isla, Diego, Filipe Luís, Michael, Matheuzinho e Vitinho são os jogadores, que já estão em quarentena desde o fim de semana e fora do jogo.

A ideia da diretoria do Flamengo é que todos os infectados voltem para o Brasil no avião fretado pelo clube, que está levando os novatos João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz para o Equador reforçar o elenco do técnico Domènec Torrent.

O técnico catalão só terá dois fisioterapeutas ao seu lado na comissão técnica no banco de reservas. A Conmebol vai deixar médicos à disposição do time rubro-negro, que, além dos problemas com os jogadores que testaram positivo, não poderá contar com o atacante Gabriel, com uma contusão muscular na coxa direita, e o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, por ter sido expulso na histórica goleada, por 5 a 0, sofrida para o Independiente Del Valle, quinta-feira.