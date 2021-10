Meninas do Flu fazem treino com Seleção do Brasil em Pinheiral

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 17:14 horas

Rio – As meninas do Sub-18 do Fluminense participaram de um jogo-treino contra a Seleção Feminina Sub-17, na quarta-feira (13), em Pinheiral. O Fluminense segue em preparação para o Campeonato Estadual da categoria, previsto para iniciar no dia 13 de novembro.

Este foi o primeiro dos três amistosos programados para o selecionado brasileiro em um período de treinamentos que se estende até o dia 28 de outubro, visando o Sul-Americano Sub-17 previsto para março de 2022. A lateral Luana Gusmão e a zagueira Luiza Calazans, do Flu, participaram da atividade pelo Brasil.

Integração

O treinador da equipe Sub-18 feminina do Fluminense, Filipe Torres, aproveitou o evento para fazer a entrega do Livro de Xerém para a treinadora da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, sua auxiliar, Lilie; à coordenadora de Seleções Femininas, Duda Luizelli, à treinadora da Seleção Feminina Sub-17, Simone Jatobá e ao técnico da Seleção Feminina Sub-20, Jonas Urias.

A gerente do Futebol Feminino do Flu, Amanda Storck, que ocupa, também, a função de supervisora da Seleção Feminina Sub-17, falou sobre a importância da atividade na preparação das atletas. “Foi mais um dia memorável para o Futebol Feminino do Fluminense. Fizemos um jogo-treino com a Seleção Brasileira Feminina Sub-17 como parte da preparação de ambas para os torneios que vão disputar. Também tivemos a oportunidade de estar com integrantes das bases do Brasil e da Seleção Principal, para presenteá-los com o livro de Xerém, onde a nossa história está eternizada”, afirmou Amanda Storck.