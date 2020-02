Mestre Paulo Renato e seus 40 anos de ensinamentos em Angra

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 09:19 horas

Ícone do esporte, um baluarte das artes marciais, é angrense, e construiu uma história de muito sucesso

Angra dos Reis- Existem verdadeiras “pedras preciosas” no esporte de Angra dos Reis, especialmente nas Artes Marciais. E quando esses talentos caem nas mãos de mestres de alto nível, com grande capacidade de lapidá-los como atletas, e uma visão privilegiada de enxergar neles um futuro promissor, certamente os obstáculos e o tempo de preparação destas joias diminuem consideravelmente.

Temos em Angra dos Reis mestres deste quilate, que conseguem mensurar o peso do talento que está lapidando no esporte. E um deles é Paulo Renato Pereira Maciel, 60 anos, mestre em judô, e que há 40 anos ensina na modalidade na cidade. Ele começou a praticar o judô com oito anos de idade, no Clube Comercial, e de lá para cá não parou mais.

Em 1980, na Universidade Gama Filho, foi graduado faixa preta, e a partir daí, passou todo o seu ensinamento na modalidade a milhares de crianças, jovens e adultos, e muitos destes alunos brilharam no judô, transformando-se em atletas de alto nível, graças aos seus talentos, força de vontade, mas, com certeza, com a grande ajuda do mestre Paulo Renato.

Paulo Renato já perdeu as contas da quantidade de alunos que passarem pelas suas mãos no judô em 40 anos. Hoje, ele dá aula na academia Mutaru, mas o seu currículo é descrito pelas inúmeras turmas de judô que já teve ou ainda têm na cidade. Ele já deu aula no Centro Campestre Mambucaba, no Náutico de Praia Brava, no Recreativo de Praia Brava, CEPE, Colégio Naval, Iate Clube Bela Vista, entre outros clubes e espaços, onde formou atletas para o judô.

Ele é um ícone do esporte, um baluarte das artes marciais em Angra dos Reis. Paulo Renato é angrense, e construiu uma história de muito sucesso no judô e é um exemplo não só no que já passou ou ainda dá de ensinamentos, mas também como pessoa. Ele é um orgulho para sua família, para os seus alunos e atletas, e para seus amigos. Paulo Renato é casado com Dina Teresa há 38 anos, tem três filhos, Marcos Vinícius, de 43 anos, Renato, de 35, e Paola, de 28. E já é vovô. Tem três netos. Matheus, de 13 anos, Marina, de a0, e Isadora de sete meses de vida.