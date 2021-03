Matéria publicada em 11 de março de 2021, 15:13 horas

Rio de Janeiro РCotado para deixar o Flamengo por empr̩stimo, o atacante Michael avisou nesta quinta-feira que ṇo pretende sair do clube carioca. E afirmou que pretende ganhar mais chances na equipe na nova temporada.

РTento esperar minha oportunidade e, se Deus quiser, exercer minha melhor profisṣo, que ̩ jogar futebol Рdeclarou.

Michael foi contratado no início de 2020 e não rendeu como o esperado. Acabou sendo relevado ao banco de reservas, do qual saiu pouco em razão da boa fase vivida pelos titulares Gabriel e Bruno Henrique. Além disso, enfrentou a concorrência do também reserva Pedro. Diante de tantos jogadores para poucas vagas, a diretoria cogitava emprestar Michael.

Nesta quinta, ele descartou essa possibilidade.

– Ser emprestado não acho a melhor opção. Eu cheguei aqui não foi à toa. Eu trabalhei muito, como trabalho todos os dias. Se você for pegar o elenco do Flamengo, ele tem muita qualidade. Hoje, sou reserva dos quatro melhores atacantes do Brasil – declarou o jogador, em entrevista coletiva.

– Tenho que respeitar cada um deles, como respeito. Porque são pessoas boas, bons atletas. O que aprendo com eles todos os dias é bom para a minha carreira e será bom para o meu futuro. Ouço muitos conselhos e respeito cada um deles – enfatizou Michael.

Sonhando com novas chances entre os titulares, o atacante até dispensou parte das férias que o elenco recebeu logo após o fim do Brasileirão e adiou a sua lua de mel. Ele pediu para participar da disputa do início do Campeonato Carioca, no qual o clube carioca conta apenas com atletas do time sub-20.

– Este retorno será de grande importância no final. Abri mão de projetos com a minha esposa. Tive apenas cinco dias, fui casar, mas voltei porque eu quero estar aqui. Gosto de estar aqui. Esse clube fez coisas por mim que poucos sabem. Esse grupo fez coisas por mim que eles nem sabiam. A gratidão que tenho por esses atletas, essa diretoria e o Dr. Tannure. Eu quero estar aqui, vou me esforçar para ficar aqui e vou dar o meu melhor – declarou.