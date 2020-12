Mick Schumacher, filho de Michael, correrá pela Haas na F1 em 2021

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 14:26 horas

Estados Unidos – O nome Schumacher voltará à Fórmula 1 na próxima temporada com Mick, filho do heptacampeão mundial Michael. Ele foi anunciado nesta quarta-feira (2) como piloto da equipe norte-americana Haas. O alemão de 21 anos, que assinou contrato de vários anos, lidera o campeonato de Fórmula 2, cujo final da temporada será no próximo fim de semana, no circuito de Sakhir, no Bahrein.

– A perspectiva de estar no grid de Fórmula 1 no próximo ano me deixa incrivelmente feliz e estou simplesmente sem palavras”, disse Schumacher. “Sempre acreditei que realizaria meu sonho da Fórmula 1 – disse Mick.

Schumacher, integrante da academia de jovens pilotos da Ferrari, formará uma nova dupla na Haas com o russo Nikita Mazepin, cuja contratação foi anunciada ontem (1º). Eles vão substituir o francês Romain Grosjean, atualmente se recuperando de um acidente grave no Grande Prêmio do Bahrein no último domingo (29), e Kevin Magnussen, da Dinamarca.

Schumacher estará no carro já na próxima semana. A Haas o escalou para o treino de sexta-feira (11) no Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada. Ele também participará de um teste para jovens pilotos em Yas Marina em 15 de dezembro.