Morre em São Paulo jornalista Antero Greco

Profissional muito qualificado, com mais de 40 anos de experiência, Antero Greco cobriu 11 Copas do Mundo e também trabalhou nos jornais Folha de São Paulo, Diário de São Paulo e na TV Bandeirantes.

Na semana passada Paulo fez uma postagem se despedindo do amigo e companheiro de trabalho, no qual dizia que Antero estava em seus momentos finais e já se encontrava inconsciente devido ao agravamento da doença. No texto ele afirmou estar triste pelo momento e disse que esperava que Antero tivesse uma passagem tranquila.

Antero apresentava em parceria com o também jornalista Paulo Soares, o “Amigão”, o programa SportsCenter, do canal esportivo por assinatura ESPN, que tem grande audiência.

São Paulo – Morreu na manhã desta quinta-feira (16), no Hospital Mirante Beneficência Portuguesa, no bairro Bela Vista em São Paulo, o jornalista Antero Greco, 69 anos que estava em tratamento de um tumor cerebral desde 2022.

