Morre ex-jogador de Rugby de Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 20:12 horas

Bruno Aurélio da Silva, de 37 anos, estava internado no Hospital de Campanha do município devido à Covid-19

Volta Redonda – Morreu neste sábado (1º) o ex-atleta do Volta Redonda Rugby Clube, Bruno Aurélio da Silva, de 37 anos. Bruno estava internado no Hospital de Campanha montado pela prefeitura de Volta Redonda para tratamento de pacientes com Covid-19. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

O clube divulgou uma nota em suas redes sociais, lamentando o falecimento.

”Nós gostamos sempre de compartilhar bons momentos com todos vocês, mas hoje é um dia muito triste para nós. Infelizmente esta postagem é para informar o falecimento do nosso grande amigo Bruno Silva (Jabuticaba). Um cara sensacional, que fez parte do nosso clube, sempre com um sorriso largo no rosto, uma piada sempre pronta, uma disposição incrível, super agregador e uma paixão gigante por nosso esporte. Sabemos a importância do distanciamento social e pedimos que se você puder, mantenha-se em suas casas, só saia para as atividades extremamente necessárias, use máscara, se possível lave as mãos com água e sabão, ou se estiver na rua, use álcool gel 70%. Cuide de você. Cuide de quem você ama e do próximo. Isso vai passar e poderemos nos encontrar novamente. Nossos sinceros sentimentos à sua família e amigos!!!”.