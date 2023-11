MPRJ e Polícia Civil realizam operação contra integrantes de torcidas organizadas

Rio – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) realizam, neste sábado (4), uma operação para reprimir e prevenir atos de violência entre torcidas organizadas.

Durante a ação, serão cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como medidas cautelares restritivas expedidas pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. O alvo principal é um integrante da Força Jovem Vasco que publicou postagens nas redes sociais ameaçando torcedores do Fluminense. As diligências acontecem na residência do autor, na Taquara; na sede da torcida, no bairro Vasco da Gama; e na praia de Copacabana.

As medidas cautelares restritivas se estenderão, ainda, a qualquer outro membro identificado da Young Flu, Sobranada, Força Jovem do Vasco, Raça Rubro Negra e Jovem Fla. Todos ficarão proibidos de participar de qualquer evento relacionado à final da Copa Libertadores da América. Para se fazer cumprir o afastamento dos contemplados na decisão judicial, a Polícia Militar irá monitorar e atuar nos locais impactados pelas festividades.

A identificação do integrante da Força Jovem se deu por meio de uma ferramenta adquirida pelo Governo do Estado e que está em teste na Polícia Civil. A tecnologia utilizada auxilia no rastreamento de mídias sociais com o objetivo de identificar pessoas, com base em imagem prévia de referência.

O trabalho conjunto contou com atuação da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil, do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), que instaurou inquérito para apurar o crime de organização criminosa.