Buenos Aires- Marcando a estreia do técnico Renato Gaúcho como técnico do Rubro-Negro, o Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia às 21h30 (horário de Brasília) da noite desta quarta-feira, dia 14, no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na província de Buenos Aires. A partida será o duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Além de enfrentar o adversário argentino, o treinador também terá que lidar com uma extensa lista de desfalques. O zagueiro Rodrigo Caio, o atacante Bruno Henrique e o meia Diego ainda estão se recuperando de lesões e não ficam à disposição para o confronto. Expulso na fase de grupos do torneio, Arão ainda terá que cumprir mais um jogo de suspensão. Por outro lado, Renato Gaúcho poderá contar com o centroavante Gabriel Barbosa, que não joga pela equipe há 46 dias. O último jogo foi o 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield, no final da fase de grupos da competição.

Do lado dos argentinos, a principal baixa é a saída do atacante Braian Romero. No clube desde 2019, ele já havia feito 21 gols em 31 jogos nessa temporada, sendo seis na primeira fase da Libertadores. O atacante foi contratado pelo River Plate para ser o substituto de Rafael Borré, que foi negociado com o Eintracht Frankfurt. Outra saída foi a do volante Enzo Fernández. O jogador também foi para o River Plate.

Fonte: Agência Brasil*