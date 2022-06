Nadadora de Volta Redonda se prepara para campeonatos brasileiros

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 14:18 horas

Volta Redonda – Alice Fernandes, de 18 anos, tem como sonho se graduar em Educação Física. Nadadora, treina de segunda a sábado com seu técnico, Rodolfo Conceição, para que tenha sucesso em sua principal modalidade: 100m e 200m borboleta. A menina começou a nadar no SESI de Volta Redonda em 2015, entrando no ano seguinte para a equipe de competição da instituição, onde ficou por dois anos.

Em 2018, afiliou-se ao Clube dos Funcionários, onde se mantém e participou de torneios como o Campeonato Brasileiro Junior de Natação de Inverno, em Recife. Sua última competição ocorreu em maio, quando foi convocada para a Copa das Federações – Clube de Regatas Vasco da Gama, no qual obteve o 3° no 100m borboleta 1’09″70 (sua modalidade).

Atualmente, tem mais de 200 medalhas, conquistadas sem patrocínio. A nadadora da cidade do aço tem como próximos objetivos o Campeonato Brasileiro Junior de Natação de Inverno, Salvador, em julho, e o Campeonato Brasileiro Junior de Natação de Verão – Clube de Regatas Flamengo, em dezembro.