Nadal impressiona em Roma e passa a focar em Roland Garros

O rei do saibro esta de volta. Depois de especulações se concluiria sua carreira mais cedo esse ano dada a lesão no quadril, Rafael Nadal impressionou na última quinta-feira (9/5) ) no Masters 1.000 de Roma. Ganhou de virada contra o belga Zizou Bergs, 14 anos mais novo e atual 108º do ranking, por 4-6, 6-3, 6-4.

O espanhol lutou por quase três horas. Embora a sua movimentação ainda não tivesse voltado à melhor forma, o espírito de luta característico do espanhol brilhou.

“Tenho Roland Garros em apenas duas semanas e meia”, disse Nadal após a partida. “Este é o momento que preciso me esforçar ao máximo para ver se meu corpo está pronto para o maior desafio que tenho pela frente.”

O 14 vezes campeão do Aberto da França passou por uma cirurgia no ano passado que exigiu a remoção parcial do tendão do psoas. Agora, Nadal está em uma corrida contra o tempo para se adaptar totalmente à sua “nova” configuração de quadril.

“Não se trata apenas de Roland Garros”, enfatizou. “Todos os jogos são cruciais neste momento. Preciso superar esse medo de me esforçar demais. Hoje foi um passo na direção certa. Minha movimentação melhorou algumas vezes, mas ainda há trabalho a ser feito. Preciso me sentir confortável para tomar riscos e confiar no meu corpo.”

A partida

Bergs surpreendeu a todos ao vencer o primeiro set por 6-4. O rei do saibro parecia fora de jogo. Mas a partida foi interrompida por cerca de nove minutos devido a um incidente médico na arquibancada, ruptura que pode ter impactado o ímpeto de Bergs.

Após o intervalo, Nadal recuperou a compostura. Ele quebrou o saque de Bergs duas vezes para vencer o segundo set por 6-3.

O set final foi uma batalha tensa. Nadal protegeu o saque, mas Bergs reagiu, ameaçando até quebrar o saque duplo de Nadal. No final, a experiência e o espírito de luta de Nadal brilharam. Ele salvou vários break points e fechou o set em 6-4 para avançar para a próxima rodada.

Eis como Nadal, primeiro tenista masculino a vencer 22 títulos individuais de Grand Slam, terminou a partida.

https://twitter.com/TennisTV/status/1788575485380739507

A reação de Bergs

Na entrevista após o jogo, o tenista belga expressou o que sentia.

“É como viver um sonho. Lembro-me de ser criança e assistir ele jogar na televisão, ter fotografias dele e usar a mesma roupa que ele. Adoro jogar em quadras grandes e a verdade é que enfrentar o Rafa foi avassalador. Sinto um grande respeito por ele, mas fui para a quadra disposto a fazer o que era preciso para ganhar. Considero que tive a mentalidade certa durante todo o jogos, mas talvez tenha me faltado acreditar em mim em alguns momentos”, considerou.

Qual é o próximo torneio de tênis da ATP?

