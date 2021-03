Matéria publicada em 16 de março de 2021, 16:07 horas

Castanhal, Pará – Líder do Campeonato Carioca, o Volta Redonda faz a sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, dia 17, às 15h30, no estádio Modelão, diante do Castanhal-PA. Por estar melhor colocado no ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o Voltaço joga com a vantagem do empate para se classificar para a segunda fase da competição.

Entretanto, apesar da vantagem, o capitão Heitor destaca a importância da equipe buscar o jogo e não ficar apenas se defendendo.

– Estamos em um momento muito bom no Campeonato Carioca, vindo de uma vitória gigante diante da Portuguesa, mas é hora de esquecer um pouco o Estadual e focar 100% no Castanhal, que é o jogo mais importante do ano para o Volta Redonda, tanto financeiramente, como esportivamente falando. Sabemos que jogo único preservas muitas surpresas e, por isso, precisamos entrar em campo para jogar o nosso jogo, buscar o gol e a vitória, não dando chances ao adversário, que é uma equipe de muita qualidade e, com certeza, tentará fazer valer o fator casa para nos pressionar, principalmente nos minutos iniciais – destacou o zagueiro tricolor, que ainda falou sobre a recuperação física para este confronto.

– Assim que terminou o jogo diante da Portuguesa, já começamos a nos preparar para enfrentar o Castanhal. A Comissão Técnica pensou em uma programação para acelerar a recuperação, com uma alimentação reforçada, o uso do recovery, minimizando os impactos da viagem para que possamos chegar 100% e brigar pela classificação até o último minuto de jogo – afirmou.

Participações

Esta será a sétima participação do Volta Redonda na Copa do Brasil, sendo a segunda seguida. No ano passado, o Esquadrão de Aço acabou eliminado na primeira fase após ser derrotado pelo Lagarto-SE.

A melhor campanha tricolor foi em 2006, quando a equipe chegou às quartas de final da competição, sendo eliminado pelo Vasco da Gama.