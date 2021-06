Neto Colucci exalta atitude do Voltaço em goleada sobre o Manaus-AM

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 21:24 horas

Volta Redonda – O Voltaço não tomou conhecimento do Manaus-AM e goleou por 5 a 0 na sua estreia no Raulino de Oliveira pela Série C do Campeonato Brasileiro, em partida disputada no último domingo, dia 06.

Na entrevista coletiva após o confronto, o comandante Neto Colucci destacou que a goleada também foi importante para o saldo de gols e afirmou que o ponto mais importante da vitória tricolor foi a atitude da equipe dentro de campo.

– O espírito do time brigando desde o início do jogo até o último minuto pela bola, querendo vencer, querendo não tomar gol. Isso mostra o que é o Volta Redonda e precisamos fazer isso não apenas dentro de casa, mas fora também. Aproveitar para também parabenizar o Grasson e o Rômulo, que estrearam fazendo uma grande partida, e também o MV, que estava precisando fazer um gol para ganhar confiança. Agora é manter os pés no chão, continuar trabalhando forte para manter este nível de atuação para a sequência da competição e conseguir levar o Volta Redonda para a Série B, que é o nosso objetivo maior – destacou.

Agora, o Voltaço se prepara para uma sequência de dois jogos fora de casa. O primeiro será diante do Botafogo-PB, domingo, dia 13, às 16h, no Almeidão. E para sair de campo com mais uma vitória, Neto Colucci ressalta que o Esquadrão de Aço precisa atuar da mesma maneira que se comportou em casa diante do Manaus.

– O Volta Redonda precisa ter a mesma postura que teve diante do Manaus durante toda a competição, independentemente do local da partida. Claro que nos jogos fora temos alguns fatores, como a viagem, o desgaste, o cansaço, o fator da equipe adversária conhecer o gramado, estar ambientada ao clima, mas o mais importante é mantermos a nossa postura, jogar o nosso futebol e estudar bastante o adversário, que é o que faremos durante toda esta semana, para chegarmos no domingo com uma estratégia bem definida para conquistarmos um grande resultado – projetou.