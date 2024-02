Nova Iguaçu empata com Botafogo em Brasília

Brasília – O Botafogo veio a Brasília para disputar a partida contra o Nova Iguaçu, pela sexta rodada do Cariocão, e saiu do jogo com um empate por 2 a 2. O alvinegro chegou a abrir dois gols de vantagem, com Luvas Halter e Eduardo, mas Carlinhos fez dois para o Nova Iguaçu. Com isso, ele empatou o jogo e assumiu a artilharia isolada da Taça Guanabara.

O resultado deixa o dois times, por enquanto, na segunda e terceira posição do campeonato, com 11 pontos, com o Botafogo na frente por conta do saldo de gols. No entanto, só os dois times já fizeram sua participação na rodada. Assim, ambos já podem ser superados neste domingo (4).

O Madureira, que está em quarto, pode chegar a 12 se vencer a Portuguesa amanhã. Já o time da Ilha do Governador, caso vença o Madureira, se iguala a Botafogo e Nova Iguaçu em pontos.

O Boavista, que enfrenta o Fluminense em Bacaxá, também tem 9 pontos e pode superar e pode superar os dois se ganhar o jogo> Já o resultado do tricolor das Laranjeiras, líder, com 13 pontos – um do empate com o Voltaço na abertura do campeonato e depois uma série de quatro vitórias – não faz diferença para a posição de Botafogo e NOva Iguaçu na tabela.

Flamengo e Vasco, que se enfrentam neste domingo (4) no Maracanã, têm 8 pontos. Qualquer um deles que vença alcança a dupla que jogou hoje, mas o Flamengo fará apenas sua quinta partida no campeonato, porque o jogo da terceira rodada, contra o Voltaço, será disputado apenas no próximo sábado (10).