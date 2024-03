Nova Iguaçu x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e detalhes da partida

Em busca do 38º título da competição, a provável escalação do Flamengo seja: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrasceta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Por sua vez, o Ruro-Negro é considerado o favorito do campeonato, após conquistar a Taça Guanabara em cima do rival Fluminense.

Com uma excelente campanha o Nova Iguaçu chega a final sendo uma surpresa do Carioca 2024. O time comandado por Carlos Vitor foi o segundo colocado, atrás apenas do próprio Flamengo. Nas semifinais, eliminou o Vasco e agora tenta surpreender novamente.

Rio de Janeiro – Pela primeira partida da final do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no Maracanã.