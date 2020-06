Nove pratas da casa são integrados ao elenco profissional do Voltaço

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 07:00 horas

Atletas da base passaram por exames para detectar a Covid-19 antes de se juntarem ao grupo

Volta Redonda – Nove atletas das categorias de base do Volta Redonda foram integrados ao elenco profissional nesta segunda-feira, dia 22. São eles: o goleiro Adne; os laterais Valter, Marcinho e Bebê; os meio-campo Guilherme Eulálio, Pedro Thomaz, Gregório e Bambam; e o atacante Juan.

Seguindo o protocolo de segurança criado pelo Departamento Médico do Esquadrão de Aço, antes de se juntarem aos demais jogadores do elenco, todos os pratas da casa passaram por exames no laboratório da LABES, parceiro do Esquadrão de Aço, para detectar a Covid-19. Todos os resultados deram negativo.

Com isso, o elenco tricolor conta agora com 17 pratas da casa. Além dos recém-promovidos, já estavam no profissional os goleiros Avelino e Vinícius Dias; o zagueiro Luan; o lateral-direito Julinho; os volantes Bodão e Bruno Barra; e os meias Pedro Alves e Luan.

– Ficamos orgulhosos em ver uma quantidade tão grande de pratas da casa no elenco profissional, o que reafirma que o trabalho nas categorias de base está sendo muito bem feito. No nosso planejamento procuramos mesclar jogadores experientes com jovens, porque acreditamos que isso é o que faz um plantel forte. Os garotos chegam e podem aprender muito com os mais experientes, como o Heitor e o Bruno Barra, por exemplo, que sempre conversam, passam informações e isso agrega muito para a formação deles – destacou o vice-presidente Flávio Horta Júnior.

Falando sobre o dia de atividades, a segunda-feira foi de treinamento em período integral. Na parte da manhã, o preparador físico Paulo Fagundes comandou um treinamento físico no CT Oscar Cardoso. Já na parte da tarde, os atletas realizaram atividades físicas e de força na sede do clube.