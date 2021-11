Novembro Azul: Resende e Pelé Academia promovem palestra para colaboradores

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 18:24 horas

Resende – Os colaboradores do Resende e da Pelé Academia receberam na última quarta-feira, dia 17, uma palestra com informações sobre a campanha do “Novembro Azul”, que trata dos cuidados com a saúde do homem. A atividade foi desenvolvida através da parceria com a Estácio Resende, que disponibilizou alunos do curso de psicologia, sob supervisão da professora Iara Farias, para conduzir a atividade.

Cerca de 18 colaboradores participaram da atividade que aconteceu no auditório da Pelé Academia. A palestra abordou vários aspectos sobre os cuidados com a saúde do homem, bem como a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

A atividade é a primeira de uma agenda que ainda contará com mais dois encontros ainda em novembro. No próximo domingo, dia 21, os atletas alojados na Pelé Academia terão uma roda de bate-papo abordando o Projeto “Além das Quatro Linhas”, que promove interação social e atividade de lazer em momentos sem compromisso no cronograma do futebol. Já no dia 24, atletas e comissão técnica participarão de uma palestra sobre o mês da Consciência Negra, com o tema “Discriminação Racial no Futebol”.

– Na Pelé Academia prezamos pela formação não só de atletas, mas de cidadãos em primeiro lugar. Para isso, é fundamental promovermos atividades que abordem saúde, cidadania e debates que vão além do campo de futebol. Além de o clube se manifestar publicamente sobre pautas como a discriminação racial, queremos também promover esse debate internamente e fazer a diferença. No caso da campanha do “Novembro Azul”, a informação é fundamental para a saúde pública e aproveitamos a parceria com a Estácio para contar com esse acompanhamento de profissionais e acadêmicos da área da saúde – comentou Eduardo Gomes, diretor da Pelé Academia, que participou da atividade.

Projeto Além das Quatro Linhas

O projeto Além das Quatro Linhas foi desenvolvido através da parceria com a Estácio Resende e é voltado para os atletas. Ele tem como objetivo promover a interação social entre dezenas de crianças e adolescentes que ficam alojados ou que frequentam a Pelé Academia. O projeto promove atividade de lazer nos momentos em que os jovens atletas estão sem atividade programada.

“A motivação para desenvolver o projeto veio dos relatos dos atletas sobre a falta que sentem das famílias, alguns ficam meses sem encontrá-los. A saudade aperta. Então, pelo menos um domingo por mês, teremos uma atividade para estreitar os laços entre os atletas e deles com a equipe de psicologia também”, ressaltou a psicóloga da Estácio Resende, que acompanha a rotina dos atletas na Pelé Academia, Iara Farias.