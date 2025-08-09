Novo reforço: Voltaço anuncia contratação do atacante boliviano Lucas Chávez

Volta Redonda – O atacante boliviano Lucas Chávez, de 22 anos, é o mais novo reforço do Volta Redonda Futebol Clube. Chávez chega ao Voltaço por meio de um contrato de empréstimo com o Bolívar (Bolívia), válido até o final da disputa da Série B. O Esquadrão de Aço terá a opção de adquirir definitivamente os direitos econômicos do atleta ao término do período de empréstimo.

Natural de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), o jovem jogador foi campeão nacional em 2022 com o Bolívar e também atuou pelo Al-Taawoun (Arábia Saudita). Ele defendeu as seleções bolivianas principal e Sub-20. Pela equipe principal, Chávez entrou em campo em 13 partidas. “Fez parte do grupo que disputou a Copa América em 2024 e foi titular nos dois últimos jogos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.”

Além disso, ele integrou a Seleção Boliviana Sub-20 que representou o país no Campeonato Sul-Americano da categoria em 2023.