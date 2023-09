OAB-VR e MEP fazem Eco-Caminhada na pedreira da Voldac

Volta Redonda – A OAB de Volta Redonda, através da sua Comissão de Direito Ambiental, em parceria com o Movimento Ética pela Política de Volta Redonda (MEP-VR), fará nesta terça-feira (26), sua 1ª Eco-caminhada da advocacia de Volta Redonda.

Será uma caminhada ecológica na pedreira do bairro Voldac, com o objetivo de valorizar o espaço natural pouco explorado no município, além de abordar o tema: justiça climática e o papel da advocacia na preservação ambiental.

O paredão de rocha que tem entre 30 e 40 metros aproximadamente, fica localizado próximo a uma mina de água e é acessado por uma trilha a pé. A área que abrange a trilha, vegetação e o paredão, chega a aproximadamente 137 mil m², segundo a equipe do MEP-VR. Há ainda a possibilidade de uso do espaço por montanhistas e escaladores na prática de esportes radicais.

“A advocacia serve na luta pela garantia de direitos e do cumprimento da lei, e por isso, vamos levar a advocacia para conhecer o meio ambiente de Volta Redonda, tanto para curtir a conexão com a natureza quanto para que possam ver a necessidade de todos os esforços para preservá-la e despoluir o que está contaminado, lutando pela justiça socioambiental”, disse o presidente da Comissão de Direito Ambiental, Rodrigo Beltrão.

Outro objetivo, não menos importante, é a luta por preservação de forma oficial. “A Pedreira e seus protetores estão em busca de transformá-la em uma Área de Proteção Ambiental (APA), e a presença da advocacia voltarredondense nessa visita pode conscientizar a classe sobre a importância dessa demanda”, ressalta Beltrão.

A concentração começa às 7:45h em frente à sede da OAB-VR, situada à Rua 535, n° 325, no bairro Jardim Paraíba, onde haverá van para levar os inscritos para a caminhada. É recomendado o uso de tênis e roupa confortável. Será oferecida água durante todo o trajeto.