Obi Mikel confirma negociação com o Botafogo e diz ‘ainda estar pensando’

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 19:45 horas

Rio – O Botafogo segue em busca de reforços internacionais para a sequência da temporada 2020 e o nome da vez é John Obi Mikel. Nesta semana, o volante nigeriano revelou ter sido procurado e iniciado conversações para uma possível transferência. Mas destacou ainda não ter dado uma resposta ou tomado uma decisão.

“Sim, houve interesse e negociações. Mas ainda não sei. Ainda estou pensando nisso. Não tenho certeza”, afirmou o meio-campista, que está sem clube, em entrevista à ESPN dos Estados Unidos, indicando dúvida sobre a possibilidade de transferência ao futebol brasileiro.

Obi Mikel está sem clube desde março, quando acertou a sua saída do Trabzonspor. O rompimento do acordo foi facilitado após o nigeriano declarar que se sentia inseguro em seguir atuando no Campeonato Turco mesmo com a pandemia do coronavírus – posteriormente, a competição foi paralisada.

O meio-campista, de 32 anos, teve passagem marcante e longeva pelo Chelsea, time que defendeu entre 2006 e 2017. Também foi convocado para as edições de 2014 e 2018 da Copa do Mundo, além de ter vencido a Copa Africana de Nações em 2013 pela seleção da Nigéria. Mas se aposentou da equipe nacional após a disputa do torneio continental em 2019.

O interesse e a possibilidade de contratar Obi Mikel surgiu após o Botafogo não ter êxito nas negociações com o volante marfinense Yaya Touré. Para a temporada 2020, o clube já se reforçou com um estrangeiro, o meia japonês Keisuke Honda. Ele atuou apenas uma vez pelo clube, com um gol marcado.