Os goleadores e os goleados - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2022, 16:07 horas

Por Álvaro Oliveira Filho

A fase eliminatória da Copa é outra Copa. A partir das oitavas, os grandes se agigantam e os coadjuvantes, com raríssimas e honrosas exceções, voltam para casa. O Brasil passou como quis pela Coreia do Sul. Não bastasse o abismo técnico entre as equipes, havia outro ainda mais flagrante, na parte física. Enquanto os coreanos vinham de uma decisão diante de Portugal, 72 horas antes, os brasileiros voltavam a entrar em campo depois de uma semana apenas treinando. Isso pesou e muito no primeiro tempo. Teria pesado ainda mais no segundo, se o time brasileiro continuasse acelerando.

Quase todos merecem elogios na goleada. Os que começaram e os que entraram durante a partida. Até o sempre contido técnico Tite se empolgou e participou da coreografia do pombo, junto com os jogadores. O Brasil mostrou que não está abaixo de nenhum dos classificados para as quartas de final.

Dentro de campo. Fora dele, alguns de nossos craques continuam na segunda divisão. O vídeo do filé banhado a ouro que circulou durante o fim de semana é mais do que um gol contra. É quase uma nova edição do 7 a 1. Não seria nada demais se os craques e ex-craques estivessem saboreando alguma especiaria cara, pelo prazer do paladar. Não foi isso. Ouro em pó não muda o sabor nem a textura de alimento algum. Fizeram apenas por ostentação. E, por ostentação, permitiram que chegasse às redes sociais.

Esquecem (talvez ignorem) que no país onde nasceram, mais de 30 milhões estão passando fome. Quase todos torcendo pelo sucesso da seleção. Felizmente, no mesmo grupo, existem pessoas como Richarlison, que não esquece a origem e procura usar um pouco do que tem para melhorar a vida de muita gente.

Ao final da partida contra a Coreia do Sul, num gesto nobre, os jogadores se reuniram em volta de uma faixa com uma foto de Pelé. Talvez não saibam, mas o maior atleta de todos os tempos, depois de marcar o seu milésimo gol, pediu pelas crianças brasileiras, mostrando uma preocupação que raramente se percebe nos ídolos atuais.

Não que isso vá fazer alguma diferença, mas confesso que passei a ter uma certa dificuldade de torcer pelos protagonistas do filé de ouro.

Sigamos.

Álvaro Oliveira Filho é jornalista