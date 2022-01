Padel em Volta Redonda: principal torneio do país chega à cidade em fevereiro

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 12:07 horas

Pela primeira vez o Estado do Rio recebe uma etapa do Brasil Padel Tour

Pela primeira vez o estado do Rio vai receber uma etapa do principal torneio de padel do Brasil. O Brasil Padel Tour acontece em Volta Redonda, no Clube dos Funcionários, de 10 a 13 de fevereiro, com expectativa da presença de vários dos melhores jogadores do país, alguns deles com destaque mundial. Júlio Julianotti, líder do ranking nacional e atleta da seleção brasileira, comemora esse importante passo para o esporte:

–É sempre uma vitória para Padel quando conseguimos sair da região Sul, onde o esporte é muito forte. Sabemos do potencial, tanto que, na minha opinião, é o esporte que mais cresce a nível mundial. E realizarmos uma etapa no interior do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando o espetáculo que é um campeonato de Padel profissional, será fantástico e um marco importante.

O padel tem crescimento significativo em Volta Redonda, única cidade do estado a possuir quadras públicas destinadas à prática do esporte: estima-se que a base de praticantes saltou de 50 para 300 nos últimos anos; Gabriel Benevides, atleta da cidade, foi campeão de uma etapa do Campeonato Brasileiro em 2017, e recentemente o Clube dos Funcionários investiu cerca de R$ 700 mil para modernizar o espaço destinado à prática, que hoje conta com três quadras 100% panorâmicas, o modelo mais moderno do mundo.

–Temos o padel como um esporte em pleno crescimento mundial. Estamos atentos para que toda a infraestrutura acompanhe todo processo de modernização e expansão dessa prática esportiva para que o Clube dos Funcionários tenha uma posição de destaque e contribua para o pleno desenvolvimento do esporte, que é um sucesso – explica André Webler, subdiretor de padel do Clube dos Funcionários.

O clube vem promovendo torneios de padel regularmente, sempre com sucesso de público e alto número de inscrições. É comum receber praticantes de outras cidades e até de outros estados, mas pela primeira vez a elite do esporte vem em grande número. A expectativa com o primeiro torneio no Rio de Janeiro com a chancela da APB (Associação dos Padelistas Profissionais do Brasil) é crescer em todos os sentidos.

–Normalmente os praticantes do estado do Rio só assistem esse nível de atleta por transmissões ou se viajarem. Não é o caso da grande maioria dos nossos jogadores. A galera aqui se impressiona com os nossos melhores jogadores locais e sem dúvida vão ter as expectativas superadas. Pra quem assiste sempre já é sempre um espetáculo, e quem nunca assistiu vai ficar igual pinto no lixo – brinca Gabriel Benevides, que começou a jogar em Volta Redonda e hoje é um atleta de destaque no cenário nacional.

A etapa de Volta Redonda do Brasil Padel Tour acontece de 10 a 13 de fevereiro no Clube dos Funcionários, que fica na Rua 90, sem número, na Vila Santa Cecília. O evento faz parte do calendário de comemorações pelos 80 anos que o clube completa em 2022. A entrada é gratuita e aberta ao público. Para a disputa do torneio será solicitado aos atletas e acompanhantes que apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Como é o jogo de padel?

Numa primeira vista o padel parece uma mistura de tênis e squash, e até é, mas com algumas diferenças. As partidas oficiais só podem ser disputadas em dupla. E a raquete é própria, feita de fibra de vidro ou carbono e espuma no interior. Além disso, tem dinamismo único, com grande presença de pontos muito disputados, os chamados “rallys”. Não raro o espectador vê o atleta ir buscar pontos até mesmo fora da quadra, o que é permitido e chamado de “jogo externo”. Já a contagem é idêntica a do tênis, melhor de três sets divididos em seis games.

Com muito destaque na Europa, o padel ganhou força na América primeiro na Argentina e no Uruguai, por isso aqui no Brasil está concentrado na região Sul. Das 17 etapas do Brasil Padel Tour 2022, 12 estão distribuídas entre RS e SC. Volta Redonda divide com Santos as únicas duas etapas que vão acontecer no Sudeste.