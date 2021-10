Palmeiras vence o Ceará por 2 a 1 pela 19ª rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 20 de outubro de 2021, 23:04 horas

Fortaleza- Em jogo adiado da 19ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras foi até a Arena Castelão e venceu o Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (20). Com gols de Zé Rafael e Deyverson pelo Palmeiras, e Cléber descontando para o Ceará, o Verdão venceu fora de casa e retomou o terceiro lugar da Série A do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Já o Vozão tem 31 e ocupa a 14ª colocação.

O jogo

Ceará e Palmeiras fizeram um primeiro tempo bem disputado na Arena Castelão. Mandante da partida, o Vozão teve mais chances de abrir a contagem.

Mas foi o Alviverde que largou na frente em cobrança de falta perfeita de Zé Rafael: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Ceará foi para cima tentando o empate e chegou a assustar em duas finalizações de Lima. Do outro lado, o Palmeiras apostou nos contra-ataques e foi feliz, aos 26 minutos, depois que Deyverson aproveitou passe na medida de Gustavo Scarpa para fazer 2 a 0.

O gol acelerou o ritmo do jogo. Lima, aos 29, arriscou mais uma para o time da casa. Mas somente aos 43, o Vozão descontou com Cléber e foi para o tudo ou nada nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.

Fonte CBF*