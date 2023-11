Pan-Americano de Xadrez Sub-20 acontece em Volta Redonda

Volta Redonda – Entre os dias 5 e 11 de novembro, Volta Redonda recebe o Pan-Americano de Xadrez Sub-20. O torneio será realizado na Sede Social do Clube dos Funcionários e reúne enxadristas de diversos países. O evento está sendo organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e pela Confederação de Xadrez das Américas (CCA).

Ao todo, cerca de 50 atletas estão confirmados. Os melhores de cada categoria serão premiados com troféus, medalhas e certificados de participação. Além disso, títulos e normas serão concedidos de acordo com o regulamento da FIDE (Federação Internacional de Xadrez).

O Pan-Americano Sub-20 será realizado de acordo com as leis de Xadrez da FIDE e com os regulamentos para eventos regionais juvenis da CCA. Mais informações no site oficial do evento: https://edrosas.com.br/panamericano-sub20/folder/.